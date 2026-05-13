Muere el actor Donald Gibb: Se hizo famosos como el "Ogro" de "La venganza de los nerds"

Donald Gibb, actor conocido por interpretar al entrañable Fred "Ogro" en la saga "La venganza de los nerds", falleció a los 71 años.

El hijo de Gibb, Travis, informó a la revista TMZ que el actor falleció en la noche del martes debido a complicaciones en su estado de salud. Afirmó que "murió en su casa de Texas, rodeado de su familia, incluyendo a sus hijos, quienes lo amaban profundamente".

Según indicó, su muerte no fue repentina, ya que Donald sufría algunos problemas de salud desde hacía tiempo que se habían agravado.

Donald se convirtió en un ícono de culto en la década de 1980 gracias a su papel como el intimidante —pero a la vez entrañable— miembro de la fraternidad en "La venganza de los nerds" y sus secuelas. Su imponente presencia física y su gran sentido del humor hicieron de "Ogro" uno de los personajes más memorables de la franquicia.