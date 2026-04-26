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Tópicos: Magazine | Cine

Murió el argentino Adolfo Aristarain, director de "Martín (Hache)" y "Lugares comunes"

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El cineasta recibió dos Premios Goya y la Medalla de Oro de la Academia de Cine española.

Murió el argentino Adolfo Aristarain, director de
 EFE

Fue el primer cineasta argentino en recibir la Medalla de Oro de la Academia de Cine española.

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El cineasta argentino Adolfo Aristarain falleció este domingo en Buenos Aires a los 82 años, según informó la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.

Muy ligado a España, donde vivió durante siete años y rodó algunas de sus películas, Aristarain recibió dos Premios Goya y la Medalla de Oro de la Academia de Cine española.

El cineasta detrás de "Un lugar en el mundo" (Goya a Mejor Película Iberoamericana) o "Lugares comunes" (Goya a Mejor Guion Adaptado) recibió la Medalla de Oro de la Academia de Cine correspondiente a 2024.

Según destacó la Academia de Cine española, fue un creador clave para las filmografías argentina y española de las últimas décadas.

Asistió en la dirección al cineasta Mario Camus, y también a cineastas como Vicente Aranda, Sergio Leone, Lewis Gilbert, Gordon Flemyng o Sergio Renán.

Trabajó con actores y actrices como Federico Luppi, José Sacristán, Mercedes Sampietro, Eusebio Poncela, Aitana Sánchez-Gijón, Cecilia Roth, Juan Diego Botto y Susú Pecoraro.

El director de Tiempo de revancha, La ley de la frontera, Martín (Hache), y Roma -su última producción- fue el primer cineasta argentino que recibió la Medalla de Oro de la Academia de Cine española.

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