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Tópicos: Magazine | Cine

Murió Luis Puenzo, ganador del primer Oscar para Argentina

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El director, guionista y productor argentino, quien logró reconocimiento internacional con "La historia oficial", tenía 80 años.

Murió Luis Puenzo, ganador del primer Oscar para Argentina
 EFE

Puenzo fue muy activo en la política audiovisual argentina y fue impulsor de la Ley de Cine.

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El director, guionista y productor argentino Luis Puenzo, ganador del primer Oscar en la historia del cine argentino, por la película "La historia oficial" (1985), murió este martes a los 80 años, confirmó la Sociedad General de Autores de Argentina (Argentores).

"Con profundo pesar despedimos al destacado guionista, director, productor y socio de nuestra entidad Luis Puenzo, quien falleció en la ciudad de Buenos Aires, a los 80 años. Desde Argentores enviamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y colegas en este difícil momento", señaló la entidad en un comunicado.

Nacido en la ciudad de Buenos Aires el 19 de febrero de 1946, Puenzo debutó como director y guionista en 1973, con "Luces de mis zapatos", una película infantil protagonizada por Norman Briski.

El reconocimiento internacional llegó con "La historia oficial", que dirigió y coescribió junto a Aída Bortnik, que abordaba el robo de niños y niñas durante la última dictadura militar argentina y fue protagonizada por Norma Aleandro y Héctor Alterio.

La película obtuvo múltiples galardones y logró el Oscar a la Mejor película extranjera en 1986, el primero en la historia del cine argentino.

Puenzo y Bortnik recibieron también la nominación al Oscar en la categoría de mejor guion original y la película fue premiada en el Festival de Cannes, ganó el Globo de Oro a Mejor película en lengua no inglesa y obtuvo el premio Cóndor de Plata de la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina.

Impulsor de la Ley de Cine

Continuó su carrera de director y guionista con títulos como "Gringo viejo" (1989), adaptación de la novela del escritor Carlos Fuentes, una producción internacional que contó con las actuaciones de Jane Fonda, Gregory Peck y Jimmy Smits, ambientada en los años de la revolución mexicana.

Además, adaptó el guion y dirigió "La peste" (1992), basada en la novela homónima de Albert Camus, encabezado por William Hurt, Robert Duvall y Raúl Juliá; y "La puta y la ballena" (2004), largometraje rodado entre Argentina y España protagonizado por Leonardo Sbaraglia y Aitana Sánchez-Gijón.

Puenzo fue muy activo en la política audiovisual argentina. En 1994 participó de la redacción de la Ley de Cine, que dio un impulso a la producción de películas y fue miembro fundador de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina, en 2004.

La Secretaría de Cultura de la Nación expresó este martes su pesar por la muerte de Puenzo: "Lamentamos el fallecimiento de Luis Puenzo, director y guionista clave del cine argentino, cuya obra tuvo un impacto en la proyección internacional de nuestra cinematografía".

Entre finales de 2019 y abril de 2022, durante el Gobierno del expresidente Alberto Fernández (2019-2023), se desempeñó como presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCCA).

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