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Tópicos: Magazine | Cine

Natalie Portman dio la bienvenida a su tercer hijo

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

La actriz, de 45 años, se convirtió nuevamente en madre junto a su actual pareja, el productor musical Tanguy Destable.

Natalie Portman dio la bienvenida a su tercer hijo
 EFE Archivo

Portman tiene otros dos hijos junto a su exmarido Benjamin Millepied.

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La actriz Natalie Portman dio a luz a su tercer hijo junto a su actual pareja, el productor musical Tanguy Destable.

Según reveló la revista People, la actriz, de 45 años, dio a luz el pasado agosto en París. Portman tiene otros dos hijos Aleph (15 años) y Amalia (9 años), junto a su exmarido Benjamin Millepied.

Portman dio a conocer su embarazo en abril: "Tanguy y yo estamos muy emocionados -dijo a la publicación-. Estoy muy agradecida. Sé que es un gran privilegio y un milagro".

La estrella de Marvel aseguró que su embarazo estaba siendo una experiencia más "tranquila" y añadió que valora cada instante. "Es una gratitud que no necesariamente comprendes cuando eres joven", dijo.

"Existe una calma y un conocimiento de mí misma -saber con quién quiero pasar el tiempo y qué tipo de energía deseo a mi alrededor- que hace que la experiencia sea tan hermosa cada día. Además, al saber que probablemente sea la última vez, atesoro cada momento".

Portman es de origen israelí, pero reside en Francia desde hace años.

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