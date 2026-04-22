Ni Michael Jackson se salva de las burlas en la nueva "Scary Movie"

Aprovechando el ruido que está generando el estreno de la película biográfica del "rey del pop", la sexta entrega de "Scary Movie" no perdió la oportunidad de parodiar a Michael Jackson.

"Por generaciones, solo un artista realmente ha tocado a sus fans", dice el nuevo adelanto de esta película en clara referencia a las acusaciones por abuso sexual contra el músico, yendo en línea con la promesa de traer de vuelta el humor ácido que caracterizó a la saga en sus inicios.

Ahí vemos a Kenan Thompson como un desastroso artista que dice ser Michael Jackson y que no necesita un mono para probarlo, porque tiene una llama... vestida como el cantante en "Beat it". Al hacer los movimientos y gestos típicos de Jackson, golpea a los músicos de fondo y, finalmente, cae por las escaleras al imitar el clásico "moonwalk".

La franquicia ya se había burlado de Jackson en una de las secuencias de "Scary Movie 3" que parodiaba a "Los Otros", además de hacer referencia a las controversias de la vida real del músico en "Scary Movie 4".

Tras crear la saga en el 2000, los hermanos Marlon y Shawn Wayans están de vuelta en esta película "para cancelar la cultura de la cancelación", asegurando que "nada es sagrado, ningún cliché sobrevive y todas las líneas se cruzan".

En la sexta entrega de la franquicia reúne a Anna Faris ("Cindy") y Regina Hall ("Brenda") con Marlon Wayans ("Shorty") y Shawn Wayans ("Ray") a 26 años de huir de un familiar asesino enmascarado, quien está vuelta para eliminarlos y destrozar reboots, remakes, requels, precuelas, secuelas, spin-offs, terror elevado, historias de origen, todo lo que tenga la palabra "legado" y cada "capítulo final" que claramente no es el final.

"Scary Movie" regresará a los cines el próximo 4 de junio.