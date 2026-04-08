Película de Michael Jackson eliminó toda mención a las acusaciones por abuso sexual

"Michael", biopic de Michael Jackson protagonizada por su sobrino Jaafar Jackson, eliminó de la película toda referencia y mención a los supuestos abusos sexuales a menores perpetrados por el músico.

Desde Variety informaron de las drásticas modificaciones que sufrió el largometraje sobre la vida del icónico "rey del pop" que dirige Antoine Fuqua ("Día de Entrenamiento"), incluyendo desechar todo el tercer acto que iba a explorar el impacto de las acusaciones en la vida de Jackson, además del inicio que abordaba aquel polémico episodio de su carrera.

Una de las escenas descartadas mostraba al artista en 1993, una década después de hacer historia con "Thriller", observando su triste reflejo en un espejo mientras parpadeaban las luces de los vehículos de la policía a su espalda. Era el inicio de uno de los capítulos más oscuros de la vida del cantante, cuando acababa de ser acusado de abuso sexual.

Todo el escándalo, que iba a ser parte del último tramo de la biopic, fue descartado, al igual que toda alusión a las acusaciones, debido a una cláusula en el acuerdo judicial que alcanzó Jackson con uno de sus acusadores, Jordan Chandler, que prohíbe cualquier representación o mención de él en una película.

Aquello obligó a reestructurar el largometraje con un nuevo final, trabajo que también llevó a la postergación del estreno para este 2026, pues originalmente llegaba a los cines en abril de 2025.

Jaafar Jackson, sobrino de Michael, da vida al "rey del pop". (Foto: Andes Films)

En junio de 2025, hubo 22 días adicionales de rodaje para grabar el nuevo tercer acto, lo que sumó entre 10 a 15 millones de dólares al presupuesto total, con la película descartando el oscuro momento en la vida de Jackson para mostrar a la estrella del pop en su apogeo. De hecho, la última escena se desarrolla durante la gira "Bad" y le sigue mientras se prepara para subir al escenario.

La biopic optó por centrarse más en la música que en la conducta personal de Jackson, aunque sí lo veremos en una secuencia comprando juguetes para niños de un hospital, y pone la tensión dramática en la relación del artista con su dominante padre Joe Jackson, interpretado por Colman Domingo, y los temores de que la carrera en solitario de Michael impacte a los Jackson 5.

También se explorará la recuperación de Jackson tras las quemaduras que sufrió el grabar un comercial de Pepsi en 1994, incluyendo su adicción a los analgésicos; mientras que su hermana Janet Jackson no aparece en la película.

"Michael" se estrena el próximo 23 de abril en cines, con la venta anticipada iniciándose este miércoles 8 de abril en salas chilenas.