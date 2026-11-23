"Los juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha", la precuela de la popular saga, arrasó en su estreno en cines este fin de semana con 225 millones de dólares de recaudación en todo el mundo.

Según datos de la web especializada Mojo Box Office, la película recaudó 120 millones en Norteamérica y 105 en el resto del mundo.

La cinta se ubica 24 años antes de las cintas originales que protagonizó Jennifer Lawrence como "Katniss" y se centra en la historia de un Haymitch Abernathy, quien en esta ocasión es encarnado por Joseph Zada y que fue interpretado antes por Woody Harrelson en su versión adulta.

Lawrence, Harrelson y Josh Hutcherson, el tercer protagonista de las películas originales como "Peeta", también son parte del elenco de "Amanecer en la cosecha".

El filme es una de las cinco únicas películas de este año que ha superado los 100 millones de dólares en su debut en Norteamérica junto a "Spider-Man: Brand New Day,Toy Story 5,The Super Mario Galaxy Movie" y "La Odisea".