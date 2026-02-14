Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago27.1°
Humedad27%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Cine

Nueva película de Maite Alberdi se estrena en Berlín y muestra primer adelanto

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La nominada al Oscar está presentando "Un hijo propio".

Nueva película de Maite Alberdi se estrena en Berlín y muestra primer adelanto
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Este sábado 14 de febrero se estrenó en el Festival de Cine de Berlín "Un hijo propio", el nuevo documental de la nominada al Oscar Maite Alberdi.

La cinta, exhibida fuera de competencia, también presentó su primer teaser a través del medio especializado Deadline.

En el clip se puede algunas de las recreaciones que tendrá este documental, el cual cuenta la historia de Alejandra, una mujer mexicana que en 2008 fingió estar embarazada cediendo ante la presión social y que un año después robó un bebé recién nacido del hospital donde trabajaba.

Al tratarse de eventos que ocurrieron en el pasado, la directora chilena mencionó al citado medio que se hizo necesario recrear estos momentos.

"Generalmente grabo el presente. Pero para entender el contexto actual necesitaba contar el pasado y esa historia pasó 13 años antes de que empezara el proyecto (inició en 2022). Así que el desafío era hacer un documental con esos momentos y su punto de vista de la situación, así que para mi no es ficción, es más una recreación de su punto de vista", aseguró la directora.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada