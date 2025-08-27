Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago14.6°
Humedad72%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Magazine | Cine

Pedro Pascal reemplazaría a Joaquin Phoenix en el romance gay "De Noche"

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El chileno estaría considerando unirse a Danny Ramírez en el drama de Todd Haynes.

Pedro Pascal reemplazaría a Joaquin Phoenix en el romance gay
 EFE (archivo)
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El actor Pedro Pascal podría desempolvar el drama gay "De Noche", película de Todd Haynes que fue cancelada tras perder a su protagonista. 

El chileno, que ha protagonizado cintas como "Los 4 Fantásticos" y "Amores Materialistas", se uniría a Danny Ramírez, quien originalmente estaba vinculado a este proyecto. 

L ahistoria relata el drama de dos hombres enamorados que abandonan Los Ángeles para irse a vivir a México, según informó el medio especializado Deadline.

En tanto, la revista Variety señaló que el intérprete está considerando unirse al elenco de esta cinta, que tiene previsto estrenarse a finales de este año en México, donde ocurrirá gran parte de esta historia.

De esta forma, Pascal resucitaría un proyecto que iba a ver la luz el año pasado con la estrella Joaquin Phoenix en el protagónico, pero cinco días antes de comenzar el rodaje decidió abandonar el proyecto, cuyo inicio quedó entonces en el aire.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada