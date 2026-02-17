Síguenos:
Tópicos: Magazine | Cine

Pedro Pascal regresa al universo de Star Wars en el trailer de "The Mandalorian and Grogu"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La esperada continuación de la historia de Mando y Grogu llegará a la gran pantalla en mayo.

Pedro Pascal regresa al universo de Star Wars en el trailer de
Este martes, Disney liberó el primer adelanto de "Star Wars: The Mandalorian and Grogu", que llevará a la pantalla grande la historia del popular dúo galáctico.

El adelanto muestra a Din Djarin, interpretado por Pedro Pascal, enfrentando los restos del Imperio junto a Grogu, en medio de una galaxia donde la Nueva República intenta consolidar su poder tras la caída del régimen.

En este contexto, Mando y Grogu se embarcan en una nueva aventura al ser contratados para atrapar a exoficiales imperiales para evitar una nueva guerra.

Además de Pascal, el tráiler presenta a Sigourney Weaver como la coronel Ward, figura clave en la alianza contra los villanos, y a Jeremy Allen White dando voz a Rotta el Hutt, uno de los nuevos desafíos que enfrentan los héroes.

La cinta también confirma el regreso de otros rostros conocidos del universo Star Wars, como el cazarrecompensas Embo y Zeb Orrelios, conectando aún más el filme con eventos previos de "The Mandalorian" y "La Guerra de los Clones".

Dirigida por Jon Favreau, "Star Wars: The Mandalorian and Grogu" llegará a los cines el próximo 21 de mayo. 

