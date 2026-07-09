Película chilena "Princesa Burro" competirá en el Festival de Locarno

El prestigioso Festival de Cine de Locarno anunció a las películas que serán parte de su Competencia Oficial, entre las que destaca una producción nacional.

Se trata de "Princesa Burro", el primer largometraje "en carne y hueso" de la dupla de directores chilenos Cristóbal León y Joaquín Cociña, conocidos por su cinta animada "La Casa Lobo".

La película explora géneros como la fantasía y el romance, y sigue a la princesa Diana (Antonia Giesen) y su amor prohíbido con el príncipe Lalo (Andrew Bargsted) por parte de su padre, el rey Arturo (Francisco Melo).

Esta participación en Locarno se suma a otros hitos de León y Cociña como su premio en Berlín y su paso por certámenes como Annecy y Venecia.

El Festival de Locarno se celebrará en Italia entre el 5 y el 15 de agosto.