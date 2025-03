"No tengo ningún arrepentimiento": Zoe Saldaña defiende "Emilia Pérez" ante críticas

Tras recibir el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por su papel en "Emilia Pérez", Zoe Saldaña enfrentó cuestionamientos sobre la manera en que la película aborda la realidad mexicana.

La película dividió opiniones a nivel mundial. En Europa fue alabada por su elenco, mensaje social y dirección, pero en México y otros países hispanohablantes fue criticada por su representación cultural pobre , estereotipos, español deficiente y su tratamiento de temas sensibles como el narcotráfico, los desaparecidos y sus madres buscadoras.

En una conferencia de prensa tras los Premios Oscar, la periodista Cristina Ibáñez, de Sensacine, dijo que la película había sido "hiriente" para algunos mexicanos. Saldaña respondió: "Lamento muchísimo que tantos mexicanos se sintieran ofendidos. Nunca fue nuestra intención. Hablamos desde el amor".

Ante la pregunta de la periodista mexicana, quien afirmó que México era el "corazón de la película", Saldaña refutó la afirmación. "No comparto tu opinión. Para mí, el corazón de la película no es México. No hicimos una película sobre un país, estábamos haciendo una película sobre cuatro mujeres", afirmando que pudieron ser de cualquier nacionalidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de SensaCine - Webedia España (@sensacine)

Finalmente, en respuesta a otra pregunta de Fabián Waintal, de FabHollywood, la actriz reafirmó su postura y, esta vez, en español: "El arte no sigue un manual. Esta película no está basada en la vida real.

"Si tuviera que hacerla otra vez, lo haría mil veces más. La polémica claro que dolió, pero yo decido seguir mi corazón siempre. No tengo ningún arrepentimiento", concluyó la actriz.