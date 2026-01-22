Síguenos:
Premios Oscar 2026: Conoce la lista completa de nominados

Premios Oscar 2026: Conoce la lista completa de nominados

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La 98ª edición de los premios se llevará a cabo el próximo 15 de marzo.

Premios Oscar 2026: Conoce la lista completa de nominados
La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer este jueves la lista de nominados a los Premios Oscar 2026, dando inicio oficial a la cuenta regresiva hacia la ceremonia más importante del cine.

Como cada año, el anuncio dejó espacio para confirmaciones, sorpresas y algunas ausencias, con producciones y nombres que comienzan a perfilarse como protagonistas de una temporada marcada por la diversidad de géneros y miradas.

La 98ª edición de los Premios Oscar se realizará el domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, instancia en la que la industria celebrará a lo mejor del cine del último año ante una audiencia global.

Los nominados a los Oscar 2026

Mejor Actriz de Reparto

  • Elle Fanning – Sentimental Value
  • Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
  • Amy Madigan – Weapons
  • Wunmi Mosaku – Sinners
  • Teyana Taylor – One Battle After Another

Mejor Maquillaje y Peinado

  • Frankensetin 
  • Kokuho
  • Sinnes
  • The Smashing Machine
  • The Ugly Stepsister

Mejor Banda Sonora

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hmanet
  • One battle After Another 
  • Sinners

Mejor cortometraje

  • Butcher's Stain
  • A Friend of Dorothy
  • Jane Austen's Period Drama
  • The Singers 
  • Two People Exchanging Saliva

Mejor cortometraje animado

  • Butterfly
  • Forevergreen
  • The girl Who Cried Pearls
  • Retirement Plan
  • The Three Sisters 

Mejor guion adaptado

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • One Battle After Another
  • Train Dreams

Mejor guion original

  • Blue Moon
  • It Was Just an Accident
  • Marty Supreme 
  • Sentimental Value
  • Sinners

Mejor Actor de Reparto

  • Benicio del Toro - One Battle After Another
  • Jacob Elordi - Frankenstein
  • Delroy Lindo - Sinners 
  • Sean Penn - One Battle After Another
  • Stellan Skarsgård - Sentimental Value

Mejor casting

  • Hamnet 
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another 
  • The Secret Agent
  • Sinners

Mejor Diseño de Vestuario

  • Avatar: Fire and Ash
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Sinners

Mejor Canción Original

  • Dear Me - Diane Warren: Relentless
  • Golden - Kpop Demon Hunters 
  • I Lied To You - Sinners
  • Sweet Dreams of Joy - Viva Verdi!
  • Train Dreams - Train Dreams

Mejor Documental

  • The Alabama Solution
  • Come See Me in the Good Light
  • Mrs. Nobody Against Putin 
  • The Perfect Neighbot

Mejor Documental Corto

  • All the Empty Rooms
  • Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
  • Children No More: "Were and Are Gone"
  • The Devil is Busy
  • Perfectly Strangers

Mejor Película Internacional

  • The Secret Agent - Brasil
  • It Was Just an Accident - Francia
  • Sentimental Value - Noreuga 
  • Sirat - España 
  • The Voice of Hind Rajab - Túnez

Mejor Película Animada

  • Arco 
  • Elio
  • Kpop Demon Hunters
  • Little Amélie or the Character of Rain
  • Zootopia 2

Mejor Diseño de Producción

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • Sinners

Mejor Edición

  • F1
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • Sentimental Value
  • Sinners

Mejor Sonido

  • F1
  • Frankenstein
  • One Battle After Another
  • Sinners
  • Sirat

Mejor Fotografía

  • Frankenstein
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • Sinners
  • Train Dreams

Mejores Efectos Visuales

  • Avatar: Fire and Ash
  • F1
  • Jurassic World Rebirth
  • The Lost Bus
  • Sinners

Mejor Actor

  • Timothée Chalamet - Marty Supreme
  • Leonardo DiCaprio - One Battle After Another
  • Ethan Hawke - Blue Moon
  • Michael B. Jordan - Sinners
  • Wagner Moura - The Secret Agent

Mejor Actriz

  • Jessie Buckley - Hamnet
  • Rose Byrne - If I Had Legs I'd Kick You
  • Kate Hudson - Song Sung Blue
  • Renate Reinsve - Sentimental Value
  • Emma Stone - Bugonia

Mejor Director

  • Chloé Zhao - Hamnet
  • Josh Safdie - Marty Supreme
  • Paul Thomas Anderson - One Battle After Another
  • Joachim Trier - Sentimental Value
  • Ryan Coogler - Sinners

Mejor Película

  • Bugonia
  • F1
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • Sentimental Value
  • Sinners
  • Train Dreams

