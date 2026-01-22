Premios Oscar 2026: Conoce la lista completa de nominados
La 98ª edición de los premios se llevará a cabo el próximo 15 de marzo.
La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer este jueves la lista de nominados a los Premios Oscar 2026, dando inicio oficial a la cuenta regresiva hacia la ceremonia más importante del cine.
Como cada año, el anuncio dejó espacio para confirmaciones, sorpresas y algunas ausencias, con producciones y nombres que comienzan a perfilarse como protagonistas de una temporada marcada por la diversidad de géneros y miradas.
La 98ª edición de los Premios Oscar se realizará el domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, instancia en la que la industria celebrará a lo mejor del cine del último año ante una audiencia global.