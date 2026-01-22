Premios Oscar 2026: Conoce la lista completa de nominados

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer este jueves la lista de nominados a los Premios Oscar 2026, dando inicio oficial a la cuenta regresiva hacia la ceremonia más importante del cine.

Como cada año, el anuncio dejó espacio para confirmaciones, sorpresas y algunas ausencias, con producciones y nombres que comienzan a perfilarse como protagonistas de una temporada marcada por la diversidad de géneros y miradas.

La 98ª edición de los Premios Oscar se realizará el domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, instancia en la que la industria celebrará a lo mejor del cine del último año ante una audiencia global.

Los nominados a los Oscar 2026

Mejor Actriz de Reparto

Elle Fanning – Sentimental Value

Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value

Amy Madigan – Weapons

Wunmi Mosaku – Sinners

Teyana Taylor – One Battle After Another

Mejor Maquillaje y Peinado

Frankensetin

Kokuho

Sinnes

The Smashing Machine

The Ugly Stepsister

Mejor Banda Sonora

Bugonia

Frankenstein

Hmanet

One battle After Another

Sinners

Mejor cortometraje

Butcher's Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen's Period Drama

The Singers

Two People Exchanging Saliva

Mejor cortometraje animado

Butterfly

Forevergreen

The girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters

Mejor guion adaptado

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Train Dreams

Mejor guion original

Blue Moon

It Was Just an Accident

Marty Supreme

Sentimental Value

Sinners

Mejor Actor de Reparto

Benicio del Toro - One Battle After Another

Jacob Elordi - Frankenstein

Delroy Lindo - Sinners

Sean Penn - One Battle After Another

Stellan Skarsgård - Sentimental Value

Mejor casting

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sinners

Mejor Diseño de Vestuario

Avatar: Fire and Ash

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Mejor Canción Original

Dear Me - Diane Warren: Relentless

Golden - Kpop Demon Hunters

I Lied To You - Sinners

Sweet Dreams of Joy - Viva Verdi!

Train Dreams - Train Dreams

Mejor Documental

The Alabama Solution

Come See Me in the Good Light

Mrs. Nobody Against Putin

The Perfect Neighbot

Mejor Documental Corto

All the Empty Rooms

Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: "Were and Are Gone"

The Devil is Busy

Perfectly Strangers

Mejor Película Internacional

The Secret Agent - Brasil

It Was Just an Accident - Francia

Sentimental Value - Noreuga

Sirat - España

The Voice of Hind Rajab - Túnez

Mejor Película Animada

Arco

Elio

Kpop Demon Hunters

Little Amélie or the Character of Rain

Zootopia 2

Mejor Diseño de Producción

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Mejor Edición

F1

Marty Supreme

One Battle After Another

Sentimental Value

Sinners

Mejor Sonido

F1

Frankenstein

One Battle After Another

Sinners

Sirat

Mejor Fotografía

Frankenstein

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Train Dreams

Mejores Efectos Visuales

Avatar: Fire and Ash

F1

Jurassic World Rebirth

The Lost Bus

Sinners

Mejor Fotografía

Frankenstein

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Train Dreams

Mejor Actor

Timothée Chalamet - Marty Supreme

Leonardo DiCaprio - One Battle After Another

Ethan Hawke - Blue Moon

Michael B. Jordan - Sinners

Wagner Moura - The Secret Agent

Mejor Actriz

Jessie Buckley - Hamnet

Rose Byrne - If I Had Legs I'd Kick You

Kate Hudson - Song Sung Blue

Renate Reinsve - Sentimental Value

Emma Stone - Bugonia

Mejor Director

Chloé Zhao - Hamnet

Josh Safdie - Marty Supreme

Paul Thomas Anderson - One Battle After Another

Joachim Trier - Sentimental Value

Ryan Coogler - Sinners

Mejor Película