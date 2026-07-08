Reúnan a la familia: "Rápido y Furioso" vuelve a los cines

Es momento de reunir a la familia para el reestreno en cines de "Rápido y Furioso" ("The Fast and the Furious"), la primera película de la taquillera saga protagonizada por Vin Diesel y Paul Walker.

Como parte de la celebración de los 25 años del estreno del clásico de las carreras callejeras, desde la distribuidora Andes Films confirmaron que la película de 2001 volverá a los cines nacionales el próximo 13 de agosto.

Todo como forma de preparar el regreso de la franquicia con "Rápido y Furioso 11", a estrenarse en 2028.

A lo largo de 11 películas, incluyendo el spin-off "Hobbs & Shaw", la saga ha recaudado más de 7 mil millones de dólares en taquilla a nivel mundial, siendo una de las más rentables en la historia del estudio Universal.