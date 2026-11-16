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Tópicos: Magazine | Cine

Robert Pattinson abre una nueva era y es confirmado como el próximo James Bond

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La película será dirigida por Denis Villeneuve.

Robert Pattinson abre una nueva era y es confirmado como el próximo James Bond
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Tras años de especulaciones, rumores en la prensa y casting secretos, este lunes se dio a conocer que el actor Robert Pattinson será el encargado de interpretar a "James Bond" en las próximas películas de la saga.

A través de redes sociales, los estudios Amazon MGM publicaron una fotografía de Pattinson caracterizado como el agente 007, confirmando su identidad.

El nombre del actor comenzó a aparecer como candidato en las últimas semanas tras una serie de pruebas de cámara realizadas en Londres. En dicha instancia también participaron actores como Callum Turner, Jack Lowden y Josh O'Connor. Otros nombres como Paul Mescal, Jacob Elordi, Aaron Taylor-Johnson y Nicholas Hoult también tuvieron acercamientos con el papel.

La próxima película de "James Bond" contará con la dirección de Denis Villeneuve.

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