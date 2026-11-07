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Tópicos: Magazine | Cine

Robert Pattinson y Nicholas Hoult se sumaron a la carrera por "James Bond"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Josh O'Connor, Jack Lowden y Callum Turner también están entre los actores finalistas.

Robert Pattinson y Nicholas Hoult se sumaron a la carrera por
 Warner Bros. / Hulu

Denis Villeneuve ("Dune") dirigirá la nueva película y ya trabajó con Pattinson en "Duna: Parte Tres".

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La búsqueda del nuevo "James Bond" sumó dos importantes nombres que no estaban en las apuestas, encendiendo la recta final de cara a la elección del actor que dará vida al agente 007 en la próxima película dirigida por Denis Villeneuve ("Dune").

De acuerdo con lo reportado por Variety, los británicos Robert Pattinson y Nicholas Hoult realizaron pruebas de cámara para interpretar al personaje creado por Ian Fleming.

Sus nombres no estaban entre los principales candidatos finalistas, que incluyen a Josh O'Connor ("The Crown"), Jack Lowden ("Slow Horses") y Callum Turner ("Masters of the Air"), esposo de Dua Lipa.

Pattinson ya tiene una estrecha relación con Villeneuve al haber trabajado juntos en la tercera película de "Dune", que se estrena en diciembre en cines; mientras que Hoult ya trabajó con Amazon MGM Studios en "How to Rob a Bank", del mismo estudio de la próxima entrega de 007.

Según el citado medio, también ha habido conversaciones con Harry Styles y Theo James ("The Gentlemen"), aunque no se ha revelado si participaron en las audiciones.

Villeneuve será el director de la próxima película del agente con licencia para matar, teniendo a Steven Knight ("Peaky Blinders") como guionista.

Amy Pascal y David Heyman, quienes estuvieron detrás de las franquicias cinematográficas de "Spider-Man" y "Harry Potter", respectivamente, son los productores de la próxima película de "Bond" en esta nueva era, sumando también a Villeneuve como productor ejecutivo junto a Tanya Lapointe.

Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig han interpretado al personaje creado por Fleming a lo largo de 25 películas oficiales.

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