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Tópicos: Magazine | Cine

¿Más cerca de ser James Bond? Callum Turner recibió espaldarazo de Pierce Brosnan

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

"Turner es alguien con quien he trabajado, y es tan potente", declaró el actor en plena recta final para conocer al próximo agente 007.

¿Más cerca de ser James Bond? Callum Turner recibió espaldarazo de Pierce Brosnan
 EFE / Amazon MGM Studios

Las casas de apuestas ya ven a Callum Turner por encima de otros "favoritos".

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El actor y modelo británico Callum Turner suena cada vez con más fuerza para encarnar a "James Bond" en la nueva entrega de la mítica saga, encargada esta vez al director Denis Villeneuve.

Las casas de apuestas ya ven a Callum Turner por encima de otros "favoritos" hasta hace solo unos días, como Jack Lowden, Josh O'Connor, Richard Madden, Robert Pattinson o Joe Alwyn, quienes participaron hace dos semanas en una serie de castings en Londres en busca del mejor candidato.

El nombre de Turner emergió sobre todo desde el pasado fin de semana, cuando el intérprete anunció que se desvinculaba de la productora Twentytwo Films, que fundó en agosto con su esposa, la cantante Dua Lipa. Aquel anuncio desató especulaciones de que se preparaba para otros cometidos, según resaltó The Guardian.

Pero han sido las palabras de Pierce Brosnan -uno de los "James Bond" más recordados, tras encarnar al personaje en cuatro películas- los que han dado alas a la "candidatura" de Turner: "Todos los hombres que están en la lista -los que pasaron por el casting- son actores que admiro. Callum Turner es alguien con quien he trabajado, y es tan potente", dijo a Vanity Fair.

Aun así, no quiso parecer demasiado inclinado por Turner y añadió: "Quienquiera que interprete el papel, le deseo lo mejor, de vida, de fuerza y de coraje", afirmó Brosnan, que también elogió al director Villeneuve ("Dune") como alguien "iconoclasta", autor de trabajos "visionarios" cuyo relato es a la vez "visceral y sensual".

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