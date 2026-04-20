Sandra Bullock y Nicole Kidman reunidas en el mágico tráiler de "Hechizo de Amor 2"
Después de casi 30 años, las hermanas "Owens" regresan a los cines en septiembre.
La película original se estrenó en 1998.
Después de casi 30 años, las hermanas "Owens" regresan a los cines en septiembre.
La película original se estrenó en 1998.
Las hermanas "Owens" se reúnen después de casi 30 años en la secuela de "Hechizo de Amor" ("Practical Magic"), cuyo primer tráiler muestra el esperado reencuentro de Sandra Bullock y Nicole Kidman.
Tras la película original de 1998, "Hechizo de Amor: La magia continúa" ("Practical Magic 2") nos devuelve a este mundo de brujas y magia ancestral en el que las hermanas "Sally" (Bullock) y "Gillian" (Kidman) deben enfrentarse a una oscura maldición, que amenaza con destruir a su familia de una vez por todas.
Bajo la dirección de Susanne Bier ("Bird Box") y teniendo de regreso a Dianne Wiest y Stockard Channing como las tías "Jet" y "Frances", el elenco suma a Joey King y Maisie Williams como las hijas del personaje de Bullock y también a Lee Pace en un misterioso rol.
La secuela que nadie vio venir se estrenará el próximo 10 de septiembre en cines.