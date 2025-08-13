¿Se viene "Camp Rock 3"? La pista de Joe Jonas que encendió los rumores

Joe Jonas sorprendió a sus fans al insinuar que una tercera entrega de la franquicia "Camp Rock" podría estar en camino. Durante su participación junto a sus hermanos Nick y Kevin en el programa "Hot Ones Versus", del 12 de agosto, el cantante dejó escapar un comentario que encendió las especulaciones.

El momento ocurrió cuando Nick le pidió leer la última nota registrada en su teléfono celular. "Read Camp Rock 3", leyó desde esa aplicación, provocando las risas y miradas de asombro de los demás Jonas Brothers.

Joe, sin aparente intención de ocultarlo, señaló que "es la verdad, está literalmente aquí", mientras Kevin comentaba: "Ok, ese estuvo bueno". Acto seguido, Joe remató con un irónico "Sorry, Disney". Aunque no hubo confirmación oficial, la reacción de todos en el set alimentó las expectativas de los seguidores en las redes.

La declaración llegó apenas dos días después de que Demi Lovato se reuniera con los Jonas Brothers en el escenario durante la apertura del tour "JONAS20" en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Allí interpretaron temas icónicos como "Gotta Find You" y "This is Me", canciones clásicas de "Camp Rock".

Según People, Nick Jonas dijo en 2017 que le encantaría hacer una versión para adultos de la película si fuera "algo especial" y creativo. Este año, Alyson Stoner, quien interpretó a Caitlyn Geller, afirmó al mismo medio que no podía "confirmar ni negar nada" y que la trama tendría que "espesarse bastante" para reunir al elenco.

Estrenada en 2008, "Camp Rock" narra la historia de Mitchie Torres (Lovato) en un campamento musical, donde conoce a Shane Gray (Joe Jonas). Su éxito llevó a una secuela en 2010, "Camp Rock 2: The Final Jam".