"Spider-Man: Brand new home" presenta su primer trailer: ¿Cuándo se estrena en cines?

Los estudios Marvel estrenaron el primer trailer de "Spider-Man: Brand new home", la cuarta película que protagonizará Tom Holland como el súpér héroe.

La cinta continúa los eventos de "No way home" (2021), en la que todo el mundo pierde la memoria y no recuerda a "Peter Parker" (Holland), incluyendo su gran amor "MJ" (Zendaya).

En el clip se puede ver como "Spider-Man" intentará retomar la confianza de los amigos que lo olvidaron, mientras salva a Nueva York del crimen.

Entre los rostros que destacan en el trailer está el de Jon Bernthal, quien volverá al universo de Marvel como "Punisher". Otro que regresará es Michael Mando ("Better Call Saul") como "Escorpión".

El estreno de "Spider-Man: Brand new home" está fijado para el 30 de julio.