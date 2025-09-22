Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago15.5°
Humedad43%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Magazine | Cine

"The Mandalorian and Grogu" presenta su trailer oficial y confirma estreno en cines

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

La película tendrá a Pedro Pascal como protagonista.
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

"The Mandalorian and Grogu", la esperada película derivada del universo de "Star Wars", presentó su trailer oficial y confirmó su fecha de estreno en cines.

La cinta continuará la historia desarrollada en las series "The Mandalorian" y "El libro de Boba Fett" y seguirá al "Mandaloriano" (Pedro Pascal) y a su fiel compañero "Grogu" en una nueva aventura intergaláctica.

En este clip también aparecen Sigourney Weaver con un personaje que auxiliar "Grogu" en su viaje y a Jeremy Allen White como "Rotta the Hutt" personaje "Jaba the Hutt" de la trilogía original.

', hijo del icór
"The Mandalorian and Grogu" se estrenará en cines el próximo 22 de mayo de 2026.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada