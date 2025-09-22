"The Mandalorian and Grogu" presenta su trailer oficial y confirma estreno en cines

"The Mandalorian and Grogu", la esperada película derivada del universo de "Star Wars", presentó su trailer oficial y confirmó su fecha de estreno en cines.

La cinta continuará la historia desarrollada en las series "The Mandalorian" y "El libro de Boba Fett" y seguirá al "Mandaloriano" (Pedro Pascal) y a su fiel compañero "Grogu" en una nueva aventura intergaláctica.

En este clip también aparecen Sigourney Weaver con un personaje que auxiliar "Grogu" en su viaje y a Jeremy Allen White como "Rotta the Hutt" personaje "Jaba the Hutt" de la trilogía original.

"The Mandalorian and Grogu" se estrenará en cines el próximo 22 de mayo de 2026.