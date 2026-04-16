Vuelve Maverick: Confirman "Top Gun 3"

Tras el gigantesco éxito de crítica y audiencia de la secuela estrenada en 2022, Tom Cruise volverá como el legendario piloto "Pete 'Maverick' Mitchell" al confirmarse la tercera película de "Top Gun".

Paramount hizo el anuncio en su presentación de este jueves en la CinemaCon 2026, el evento que reúne anualmente a los dueños de cine en Las Vegas, oficializándose que "Top Gun 3" está en desarrollo, con un guion que ya está siendo escrito.

Aunque no se informó quién será el guionista, en 2024 se reportó que Ehren Kruger, coguionista de "Top Gun: Maverick", regresaría para escribir la tercera parte.

El productor Jerry Bruckheimer también está de vuelta en esta nueva entrega de la saga, luego de que la secuela del clásico que dirigió Tony Scott en los '80 se transformara en la película más taquillera de Paramount Pictures a nivel global, con más de 1,5 mil millones recaudados, y hasta ayudó a revitalizar el negocio de los cines tras la pandemia.

Dirigida por Joseph Kosinski, "Top Gun: Maverick" también logró seis nominaciones a los Premios Oscar, incluyendo mejor película, y se llevó la estatuilla por mejor sonido.