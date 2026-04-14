Daniel Merino de Bizarro renunció a su labor de producción en el gobierno de Kast
El director del Festival de Viña del Mar se desempeñaba como Dirección de Programación de La Moneda.
El director del Festival de Viña del Mar se desempeñaba como Dirección de Programación de La Moneda.
Luego de casi más de un mes de trabajo, el productor Daniel Merino (Bizarro) dió un paso al costado y dejó sus labores en el gobierno de José Antonio Kast.
El también director del Festival de Viña del Mar se desempeñaba en La Moneda como director de Programación y Producción de Presidencia de manera ad honorem, según reportó La Tercera.
De acuerdo al citado medio, Merino experimentó diferencias y desencuentros con varios asesores al interior del Palacio de Gobierno. Según se reporta existieron descoordinaciones entre áreas y críticas a la planificación de actividades oficiales.
Daniel Merino se sumó al equipo de José Antonio Kast durante la pasada campaña presidencial.