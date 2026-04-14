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Tópicos: Magazine

Daniel Merino de Bizarro renunció a su labor de producción en el gobierno de Kast

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El director del Festival de Viña del Mar se desempeñaba como Dirección de Programación de La Moneda.

Daniel Merino de Bizarro renunció a su labor de producción en el gobierno de Kast
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Luego de casi más de un mes de trabajo, el productor Daniel Merino (Bizarro) dió un paso al costado y dejó sus labores en el gobierno de José Antonio Kast.

El también director del Festival de Viña del Mar se desempeñaba en La Moneda como director de Programación y Producción de Presidencia de manera ad honorem, según reportó La Tercera.

De acuerdo al citado medio, Merino experimentó diferencias y desencuentros con varios asesores al interior del Palacio de Gobierno. Según se reporta existieron descoordinaciones entre áreas y críticas a la planificación de actividades oficiales.

Daniel Merino se sumó al equipo de José Antonio Kast durante la pasada campaña presidencial.

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