Tragedia en la familia de Maura Rivera: falleció su padre y suegro de Mark González

Carabineros investiga las circunstancias del accidente, mientras la familia no ha entregado declaraciones.

Tragedia en la familia de Maura Rivera: falleció su padre y suegro de Mark González
Este sábado se confirmó el fallecimiento del padre de Maura Rivera, reconocida exbailarina del programa Rojo.

Según informó el medio La Hora, el hombre fue atropellado por una motocicleta en la intersección de Avenida Gabriela con Coquimbo, en la comuna de Puente Alto.

Los reportes indican que la víctima murió en el lugar del accidente. Carabineros se encuentran investigando las causas, ya que fuentes señalan que el hombre cruzaba por un paso peatonal habilitado y con el semáforo en funcionamiento.

Hasta ahora, ni Maura Rivera ni su esposo, ex futbolista Mark González, se han referido públicamente a los hechos.

 

