Afirman que Laura Pausini recibiría la Gaviota de Platino en Viña 2027

La cantante Laura Pausini podría convertirse en la próxima artista en recibir la Gaviota de Platino del Festival de Viña del Mar durante la edición 2027 del certamen.

Según Cecilia Gutiérrez, la organización del evento estaría considerando a la italiana para recibir el galardón, debido a su extensa trayectoria y al vínculo que mantiene con el público chileno.

"La organización del Festival está barajando entregarle la Gaviota de Platino", aseguró la comunicadora en un live de Instagram, donde también explicó los motivos que respaldarían esta posibilidad.

"Si uno revisa los requisitos o las bases para obtenerla, calzan perfectamente con la trayectoria de Laura Pausini. Así que ahí tendríamos la nueva artista que se lleva este preciado galardón", agregó Gutiérrez durante la transmisión.

La eventual entrega del reconocimiento se suma a las señales que ha dado Pausini sobre una posible participación en Viña 2027, aunque hasta ahora la organización del certamen no ha confirmado oficialmente ni su presencia ni la entrega de la Gaviota de Platino.

De concretarse, la artista se convertiría en la séptima figura en recibir el reconocimiento desde su creación en 2012, después de Luis Miguel, Isabel Pantoja —quien lo recibió en homenaje a Juan Gabriel—, Lucho Gatica, Los Jaivas, Myriam Hernández y Mon Laferte, esta última galardonada en 2026.