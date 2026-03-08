Síguenos:
Tópicos: Magazine | Festival de Viña

"Ahí quedaste": Piare con Pe respondió a Latife Soto tras pronosticar que la pifiarían en Viña

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La comediante recordó su paso por el Festival de Viña del Mar 2026 en el podcast de Luis Slimming y respondió a la tarotista Latife Soto
En portada

Piare con Pe, una de las triunfadoras del Festival de Viña del Mar 2026, fue la última invitada al podcast de Luis Slimming "Entre broma y broma".

En el capítulo repasó su exitoso paso por la Quinta Vergara y lanzó un comentario a la tarotista Latife Soto.

"¡Ahí quedaste, Latife! Se sintió súper bien. Mira de quién te burlaste (...) No es milagro tampoco, no es talento tampoco. Fue trabajo. Trabajo, fuerza de voluntad también, rigurosidad. Todo, todo. No fue al azar. Y por eso quedé súper conforme", dijo.

"Me encanta cuando no me tienen fe, porque me dan más ganas de esforzarme para cerrarles la boca", agregó.

Cabe recordar que todo esto surge luego de que Latife Soto proyectara cómo les iría a los comediantes en el Festival.

"Yo no lo veo como un gran éxito; cumple con el tiempo que le dan. En algunos minutos va a hacer reír y en otros va a estar marcando sus tiempos. Pueden haber sus pifias", dijo en esa oportunidad.

