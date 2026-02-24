Cardenal Chomali critica rutina de Kramer en Viña 2026: "Con la fe de los chilenos no se juega"

El arzobispo de Santiago, Fernando Chomali, lanzó una serie de críticas contra la rutina de Stefan Kramer en Viña 2026.

Durante su presentación, que abrió los fuegos para el humor en la primera noche del certamen, el comediante recordó que en su juventud había sido "guitarrista de pastoral".

"Nos iba increíble, nos venían a buscar de otras parroquias, tocábamos la raja y el cura igual...la guitarra, porque era bueno para el punteo. ¡No sean mal pensados!", bromeó.

Asimismo, el también imitador continuó haciendo alusiones a la Virgen María y parodias algunas canciones de la iglesia católica.

Cardenal Chomali critica el humor de Viña 2026

Si bien, el cardenal no mencionó directamente a Kramer, compartió su opinión sobre el humor en el certamen de la Ciudad Jardín.

"En el Festival de Viña del Mar quedó claro que con la fe de los chilenos y el amor a la Virgen María no se juega", escribió en su cuenta de X.

"Gracias a Dios el 'monstruo' reaccionó ante tanto agravio gratuito. Humor sí, siempre, pero teniendo claro que la fe de un pueblo es sagrada y se respeta", agregó.