Como en el living de su casa: Pedro Ruminot dominó al Monstruo en Viña 2025

El comediante Pedro Ruminot volvió a conquistar al Monstruo de la Quinta Vergara con una sólida rutina en Viña 2025.

Su larga carrera y sus dos experiencias en el Festival le entregaron a Ruminot la confianza necesaria para dominar el escenario de principio a fin, dándose el lujo de manejar la entrega de premios.

Además dedicó mensajes a George Harris, se burló de la organización del Festival, los matinales y Julio César Rodríguez, interactuó con el público con micrófonos y le envió un audio en vivo a Adam Levine de Maroon 5.

La radiografía que hace Pedro Ruminot a nuestra "justicia" es la clara muestra de la impunidad que campea en el país:



"Les juro que si soy Presidente de Chile voy a robar. Me lo voy a robar todo, total que me va a pasar. En la casa con arresto domiciliario, me hago un Onlyfans,… pic.twitter.com/5PkQuHKF92