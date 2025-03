"El niño de Up": Pedro Ruminot se burló de la organización de Viña 2025

Una dura crítica contra la organización del Festival de Viña lanzó el comediante Pedro Ruminot durante su presentación en la jornada final del evento.

El humorista iba a presentarse originalmente el pasado martes, pero el apagón general obligó la suspensión de la noche. El tema fue el puntapié de la rutina de Ruminot en Viña 2025, donde dijo que "la organización de Viña como las hueas".

"Estos dos hueones. El niño de Up, ríete nomás", dijo señalando a Daniel Merino, director del Festival en representación de Bizarro. "A mi no me llamó nadie. Llevaba cuatro días encerrados en una pieza con Morat y Sebastián Yatra, en una pieza de una pensión", agregó, bromeando.

"Vimos el Festival en una tele chica. Encontramos todo bueno, la rutina de George Harris, la Volpato fluida", agregó, desatando carcajadas en la Quinta Vergara.