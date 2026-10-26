Confirman que Laura Pausini no estará en Viña 2027

La cantante italiana Laura Pausini finalmente no estará en el Festival de Viña del Mar 2027, tras no lograrse acuerdo con la organización del certamen viñamarino.

De acuerdo con lo informado por La Cuarta, la voz de "Amores Extraños" se bajó de Viña 2027 luego de que Bizarro, productora a cargo del evento junto a Mega, no pudiera cerrar un trato con su equipo, poniendo fin a las negociaciones.

Esto pese a que la artista estaba considerada para recibir la Gaviota de Platino en Viña 2027.

Ahora, la organización ya negocia un reemplazo: Isabel Pantoja. La cantante española volvería al certamen tras su recordada participación en 2017 con un homenaje sinfónico a Juan Gabriel.

Hasta el cierre de esta nota, la organización del Festival de Viña del Mar no ha confirmado oficialmente la participación ni la salida Pausini de la edición 2027.