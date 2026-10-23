Laura Pausini se habría bajado de Viña 2027: organización intentaría revertir su decisión
Según reportes, la cantante italiana habría desistido de participar en el certamen, donde recibiría la Gaviota de Platino.
Según reportes, la cantante italiana habría desistido de participar en el certamen, donde recibiría la Gaviota de Platino.
La participación de Laura Pausini en el Festival de Viña del Mar 2027 estaría en duda, luego de que trascendiera que la cantante italiana se habría bajado del certamen, pese a que su presencia había sido considerada para la próxima edición.
Según informó El Filtrador, una fuente ligada a las negociaciones señaló que "algo pasó" con la italiana y que "estaban tratando de revertir su decisión... parece que se bajó (...) No tengo la certeza de que sea así o si JP González logró convencerla".
La noticia surge después de que se conociera que la artista estaría considerada para Viña 2027 e incluso podría recibir la Gaviota de Platino, reconocimiento sobre el que la periodista Cecilia Gutiérrez entregó antecedentes a través de sus redes sociales.
El citado medio también apuntó a las dificultades en la organización para cerrar la parrilla del festival, tanto por las negociaciones con artistas como por las condiciones económicas ofrecidas a algunos humoristas. Además, el medio reportó un eventual malestar con Bizarro, productora a cargo del certamen junto a Mega.
Hasta ahora, la organización del Festival de Viña del Mar no ha confirmado oficialmente la participación ni la salida Pausini de la edición 2027, por lo que su eventual regreso a la Quinta Vergara y la entrega de la Gaviota de Platino continúan sin confirmación oficial.