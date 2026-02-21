Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago16.6°
Humedad68%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Festival de Viña

Daniela Aránguiz recibió sonoras pifias en la Gala de Viña 2026: Ella respondió con ironía

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

José Antonio Neme quedó atónito con la reacción del público.

Daniela Aránguiz recibió sonoras pifias en la Gala de Viña 2026: Ella respondió con ironía
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La ex "Mekano" Daniela Aránguiz recibió sonoras pifias durante su paso por la Gala del Festival de Viña 2026.

La exesposa de Jorge Valdivia apareció saludando al público con un vestido rojo y de la mano de su pareja, Cuco Cerda.

"Daniela Aránguiz, la villana de la televisión", le dijo Neme al presentarla, provocando la reacción negativa de los presentes en el Sporting de Viña del Mar.

Inmediatamente Neme reaccionó a las pifias con sorpresa, mientras Aránguiz, recordando a la argentina Moria Casán, aseguraba que "me encanta... el decorado".

"Me encanta lo que genero", alcanzó a decir antes de que fuera sacada de la transmisión.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada