Daniela Aránguiz recibió sonoras pifias en la Gala de Viña 2026: Ella respondió con ironía

La ex "Mekano" Daniela Aránguiz recibió sonoras pifias durante su paso por la Gala del Festival de Viña 2026.

La exesposa de Jorge Valdivia apareció saludando al público con un vestido rojo y de la mano de su pareja, Cuco Cerda.

"Daniela Aránguiz, la villana de la televisión", le dijo Neme al presentarla, provocando la reacción negativa de los presentes en el Sporting de Viña del Mar.

Inmediatamente Neme reaccionó a las pifias con sorpresa, mientras Aránguiz, recordando a la argentina Moria Casán, aseguraba que "me encanta... el decorado".

"Me encanta lo que genero", alcanzó a decir antes de que fuera sacada de la transmisión.