Esteban Düch debutó en Viña con correcta rutina centrada en la migración

El comediante Esteban Düch tuvo un exitoso debut en el Festival de Viña del Mar 2026 y recibió las Gaviotas de Plata y de Oro.

Con una rutina centrada en su experiencia como migrante venezolano en Chile, guiños a la política migratoria prometida por José Antionio Kast y menciones a George Harris, el humorista logró hacer reír al público pese a sus problemas de ritmo y a su evidente nerviosismo.

A medida que avanzaba su actuación Düch fue ganando confianza y los aplausos del Monstruo se fueron haciendo más constantes. "Cuando uno quiere a Chile, Chile te quiere de verdad", dijo tras ganar la primera gaviota.

En el bis se dio el lujo de cantar "Mi equilibrio espiritual" de 31 Minutos, invitar a Rodrigo Salinas a cantar un tema que compusieron en conjunto y de cerrar con un juego musical junto a la gente.

"Este no es un triunfo solo para mi, es para Chile y para Venezuela", agregó Esteban Düch al recibir la Gaviota de Oro.

La rutina de Esteban Düch promedio 1.879.279 de espectadores por minuto, con un peak de 2.071.223.