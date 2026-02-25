Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago17.6°
Humedad45%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Festival de Viña

Esteban Düch debutó en Viña con correcta rutina centrada en la migración

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El comediante apeló a su experiencia como migrante venezolano en Chile.

Esteban Düch debutó en Viña con correcta rutina centrada en la migración
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El comediante Esteban Düch tuvo un exitoso debut en el Festival de Viña del Mar 2026 y recibió las Gaviotas de Plata y de Oro.

Con una rutina centrada en su experiencia como migrante venezolano en Chile, guiños a la política migratoria prometida por José Antionio Kast y menciones a George Harris, el humorista logró hacer reír al público pese a sus problemas de ritmo y a su evidente nerviosismo.

A medida que avanzaba su actuación Düch fue ganando confianza y los aplausos del Monstruo se fueron haciendo más constantes. "Cuando uno quiere a Chile, Chile te quiere de verdad", dijo tras ganar la primera gaviota.

En el bis se dio el lujo de cantar "Mi equilibrio espiritual" de 31 Minutos, invitar a Rodrigo Salinas a cantar un tema que compusieron en conjunto y de cerrar con un juego musical junto a la gente.

"Este no es un triunfo solo para mi, es para Chile y para Venezuela", agregó Esteban Düch al recibir la Gaviota de Oro.

La rutina de Esteban Düch promedio 1.879.279 de espectadores por minuto, con un peak de 2.071.223.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada