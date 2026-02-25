Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago17.6°
Humedad45%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Festival de Viña

Esteban Düch explicó aparición de Rodrigo Salinas en Viña 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El venezolano invitó al ex 31 Minutos a cantar una canción inédita.

Esteban Düch explicó aparición de Rodrigo Salinas en Viña 2026
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El comediante Esteban Düch entregó detalles de la aparición de Rodrigo Salinas durante el cierre de su exitosa rutina en Viña 2026.

El ex 31 Minutos acompañó al venezolano para interpretar una inédita canción compuesta en conjunto inspirada en el tema "Mi equilibrio espiritual".

"Me lo empecé a topar (a Salinas) en shows y nos hicimos amigos, tenemos una energía muy afín", comentó Düch sobre su relación con el comediante.

Respecto de la canción, señaló que "mi hijo me dijo la premisa de que las rueditas se habían quedado solas y yo le llevé esto a Rodrigo un día que nos juntamos en su casa e hicimos la canción".

"La empezamos a hacer en sus shows y en los míos, o nos juntábamos a mostrársela al público hasta que hoy se la pudimos mostrar a la Quinta Vergara y a todo Chile", concluyó.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada