Esteban Düch explicó aparición de Rodrigo Salinas en Viña 2026

El comediante Esteban Düch entregó detalles de la aparición de Rodrigo Salinas durante el cierre de su exitosa rutina en Viña 2026.

El ex 31 Minutos acompañó al venezolano para interpretar una inédita canción compuesta en conjunto inspirada en el tema "Mi equilibrio espiritual".

"Me lo empecé a topar (a Salinas) en shows y nos hicimos amigos, tenemos una energía muy afín", comentó Düch sobre su relación con el comediante.

Respecto de la canción, señaló que "mi hijo me dijo la premisa de que las rueditas se habían quedado solas y yo le llevé esto a Rodrigo un día que nos juntamos en su casa e hicimos la canción".

"La empezamos a hacer en sus shows y en los míos, o nos juntábamos a mostrársela al público hasta que hoy se la pudimos mostrar a la Quinta Vergara y a todo Chile", concluyó.