Festival de Viña 2026: Esta es la programación de artistas y humoristas por día

Este lunes Mega confirmó los últimos detalles de la parrilla de artistas y humoristas del Festival de Viña del Mar 2026.

Hace unos meses el canal había anunciado a artistas como Gloria Estefan, Pet Shop Boys, Mon Laferte, Pablo Chill-E y Juanes como algunos de los músicos que animarán a la Quinta Vergara.

Además se confirmó a comediantes como Stefan Kramer, Rodrigo Villegas y el venezolano Esteban Düch, entre otros.

Programación por día de Viña 2026