Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago18.5°
Humedad70%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Festival de Viña

Festival de Viña 2026: Esta es la programación de artistas y humoristas por día

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El certamen se realizará entre el 22 y el 27 de febrero.

Festival de Viña 2026: Esta es la programación de artistas y humoristas por día
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Este lunes Mega confirmó los últimos detalles de la parrilla de artistas y humoristas del Festival de Viña del Mar 2026.

Hace unos meses el canal había anunciado a artistas como Gloria Estefan, Pet Shop Boys, Mon Laferte, Pablo Chill-E y Juanes como algunos de los músicos que animarán a la Quinta Vergara.

Además se confirmó a comediantes como Stefan Kramer, Rodrigo Villegas y el venezolano Esteban Düch, entre otros.

Programación por día de Viña 2026

  • Domingo 22: Gloria Estefan, Stefan Kramer (humor) y Matteo Bocelli
  • Lunes 23: Pet Shop Boys, Rodrigo Villegas (humor) y Bomba Estéreo
  • Martes 24: Jesse y Joy, Esteban Düch (humor) y NMIXX
  • Miércoles 25: Juanes, Asskha Sumatra (humor) y Ke Personajes
  • Jueves 26: Mon Laferte, Piare con Pe (humor) y Yandel Sinfónico
  • Viernes 27: Paulo Londra, Pastor Rocha (humor), Pablo Chill-E y Milo J

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada