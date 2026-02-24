Gaviota de Oro y Antorcha de Plata fueron robadas desde set de TV: detuvieron al responsable

El equipo del matinal "Tu Día" de Canal 13, que se encuentra en la Ciudad Jardín a raíz del 65° Festival Internacional de Viña del Mar, sufrió el robo de una gaviota de oro y antorcha de plata en el primer día de sus transmisiones.

Según reportes, los galardones originales - que fueron conseguidos por la producción para la escenografía- y otras especies fueron sustraídas del set, ubicado esta semana festivalera en el Club Árabe de Viña del Mar. Asimismo, hurtaron alimentos desde el lugar, pertenecientes al catering para conductores, panelistas e invitados.

En tanto, el reporte policial señala que las especies robadas están avaluadas en aproximadamente 3 milones de pesos.

"El día de ayer (domingo) se recepcionó una denuncia de personas de Canal 13 que se encuentra realizando un programa en el Club Árabe, los cuales señalaron que el día sábado grabaron el programa con elementos como gaviotas y antorchas, y las guardaron en las dependencias", declaró el teniente coronel Rodrigo Espejo Hernández, comisario de la Primera Comisaría de Viña del Mar,

Bajo esta línea, Carabineros señaló que el equipo notó la ausencia de la antorcha y la gaviota el domingo, "al sacarlos para el programa de televisión".

PDI detiene al responsable

En el marco de la investigación, detectives de la Brigada Investigadora de Robos Concón identificaron y detuvieron al responsable del hecho, tras analizar cámaras de seguridad que establecieron su ingreso mediante escalamiento.

El sujeto fue ubicado en las inmediaciones del estero Marga Marga, donde confesó su participación. Además, se allanó un domicilio en el pasaje San Luis de Viña del Mar, incautando munición, un cargador de pistola, 1.115 gramos de cocaína base y dinero en efectivo.

Por instrucción del Ministerio Público, fue puesto a disposición de la justicia, mientras continúan las diligencias para recuperar los galardones sustraídos del Festival de la Canción de Viña del Mar.