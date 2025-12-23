Humorista de Viña 2026 será escogido mediante votación popular en "Coliseo"
El ganador del programa será uno de los comediantes confirmados para el próximo Festival.
El ganador del programa será uno de los comediantes confirmados para el próximo Festival.
El primer humorista del Festival de Viña del Mar 2026 lo escogerá el público a través de una votación popular.
Así al menos lo definió Mega (coorganizador del certamen) con la gran final de su programa humorístico "Coliseo", cuyo triunfador tendrá derecho a actuar en la Quinta Vergara en febrero próximo.
Pese a contar con jurado evaluador de los talentos, el programa decidió otorgarle a los espectadores la responsabilidad de elegir al o la mejor comediante de este espacio.
Sr. Kampos, Andrés Pozo, Asskha Sumathra, Circo Marisko, Claudio Merlín, Juanchy, Lis la cubana y Nico Pontigo son los nombres de quienes intentarán quedarse con el cetro de "Coliseo".
Las votacion se realizará a través de un sitio web, de mensajes de texto y de un código QR que será exhibido en la gran final del programa, fijada para este sábado 27 de diciembre.