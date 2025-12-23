Humorista de Viña 2026 será escogido mediante votación popular en "Coliseo"

El primer humorista del Festival de Viña del Mar 2026 lo escogerá el público a través de una votación popular.

Así al menos lo definió Mega (coorganizador del certamen) con la gran final de su programa humorístico "Coliseo", cuyo triunfador tendrá derecho a actuar en la Quinta Vergara en febrero próximo.

Pese a contar con jurado evaluador de los talentos, el programa decidió otorgarle a los espectadores la responsabilidad de elegir al o la mejor comediante de este espacio.

Sr. Kampos, Andrés Pozo, Asskha Sumathra, Circo Marisko, Claudio Merlín, Juanchy, Lis la cubana y Nico Pontigo son los nombres de quienes intentarán quedarse con el cetro de "Coliseo".

Las votacion se realizará a través de un sitio web, de mensajes de texto y de un código QR que será exhibido en la gran final del programa, fijada para este sábado 27 de diciembre.