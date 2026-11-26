La cantante surcoreana Jihyo, conocida por formar parte del grupo Twice, sería el número de K-pop en el Festival de Viña del Mar 2027.

Según La Cuarta, la artista habría cerrado las negociaciones con la producción del certamen y será confirmada junto al resto de la parrilla este viernes.

De concretarse su participación, la también bailarina llegaría como solista a la Quinta Vergara, con la intención de repetir el éxito que tuvo NMIXX en la última edición del festival.

En tanto, fanáticos notaron que la alcaldesa de la Ciudad Jardín, Macarena Ripamonti, y el director ejecutivo de Viña, Daniel Merino, comenzaron a seguir a la cantautora en sus redes sociales, alimentando aún más los rumores.

Cabe recordar que el pasado octubre Jihyo puso fin a su contrato con JYP Entertainment –agencia que maneja el girl group– para crear su propia agencia, Emithaus.