Codelco anunció este jueves tres "nuevos liderazgos en áreas corporativas y divisionales", que recayeron en "ejecutivos de reconocida trayectoria en la industria minera y sectores estratégicos".

Se trata de "nuevas incorporaciones y ajustes en las actuales vicepresidencias de Comercialización y de Proyectos", además de una nueva gerenta general para la División Ventanas, que opera en la Región de Valparaíso.

Nuevos vicepresidentes

Según detalló en un comunicado, el ingeniero civil James Galatoire asume como nuevo vicepresidente de Proyectos a partir del 1 de diciembre.

El profesional se desempeñaba hasta ahora como "director del Proyecto de Expansión de la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi, cargo que ejercía desde 2024".

"Cuenta con más de dos décadas de experiencia profesional en evaluación y gestión de proyectos de inversión en la industria de combustibles en Bechtel, y ha formado parte de la compañía minera BHP a nivel regional", destacó la cuprífera estatal.

Por otra parte, el ingeniero civil industrial Carlos Olavarría Brown asumirá como vicepresidente de Comercialización el día 1 de enero de 2027.

Olavarría "posee un certificado de la Universidad de Harvard en liderazgo, negociación y estrategia. Es un ejecutivo con amplia trayectoria internacional en la industria minera y de commodities, especialmente en cobre, trading, comercialización y desarrollo de negocios, con experiencia en Chile, Singapur, Canadá y Estados Unidos".

"Es actualmente gerente de Comercialización de Cobre Refinado en la misma vicepresidencia, y su nombramiento obedece a la renuncia presentada por Braim Chiple, quien ejerce como Vicepresidente de Comercialización desde 2024", reseñó Codelco.

Nueva gerenta en Ventanas

Finalmente, la ingeniera ambiental Paulina Andreoli Celis asumirá como gerenta general de la División Ventanas el día 14 de diciembre.

Titulada en la Universidad Andrés Bello y magíster en Gestión y Ordenamiento Ambiental de la Universidad de Santiago, Andreoli "se desempeñaba hasta su nombramiento como gerenta de Riesgos y Sostenibilidad de la Compañía Minera del Pacífico (CMP), liderando la gestión de riesgos estratégicos, regulatorios y operacionales en faenas industriales de alta complejidad".

"Cuenta con experiencia en la industria minera liderando áreas de Gestión de Riesgos, Sostenibilidad, Medio Ambiente, Comunidades, Seguridad, Salud y Asuntos Corporativos. (...) Asumirá en reemplazo de Claudio Flores, quien desde agosto ejercía el interinato", detalló la estatal.

Experiencia interna y externa

Codelco aseguró que, a través de estos ajustes, "continúa reforzando su plana ejecutiva con la incorporación de liderazgos de reconocida trayectoria en la industria, que se suman al talento de quienes actualmente integran" la compañía.

"Con estos cambios, queremos seguir consolidando un equipo que combine conocimiento de la Corporación con experiencia adquirida en distintas compañías de la industria, incorporando capacidades complementarias para avanzar en nuestras prioridades estratégicas y operacionales", señaló el presidente ejecutivo de Codelco, Jorge Gómez.