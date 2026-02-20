Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago19.8°
Humedad55%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Festival de Viña

José Antonio Neme se lució bailando en el inicio de la Gala de Viña 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El periodista es el animador del evento que da inicio al Festival de Viña del Mar.

José Antonio Neme se lució bailando en el inicio de la Gala de Viña 2026
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El periodista José Antonio Neme se lució bailando al ritmo de Rihanna durante la apertura de la Gala de Viña 2026, la cual anima junto a Tonka Tomicic.

El conductor de "Mucho Gusto" apareció junto a un grupo de hombres que lo acompañaron en una encendida coreografía, mientras recibía todo el cariño del público.

Más tarde su compañera, Tonka Tomicic, apareció en una dinámica similar y se le unió a la conducción. "Yo pensé que iban a pedir el beso, esta es como nuestra mini Quinta Vergara", dijo la ex animadora del Festival, antes de fundirse en un beso con Neme.

Beso de Tonka y Neme

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada