Tópicos: Magazine | Festival de Viña
José Antonio Neme se lució bailando en el inicio de la Gala de Viña 2026
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El periodista es el animador del evento que da inicio al Festival de Viña del Mar.
El periodista José Antonio Neme se lució bailando al ritmo de Rihanna durante la apertura de la Gala de Viña 2026, la cual anima junto a Tonka Tomicic.
El conductor de "Mucho Gusto" apareció junto a un grupo de hombres que lo acompañaron en una encendida coreografía, mientras recibía todo el cariño del público.
Más tarde su compañera, Tonka Tomicic, apareció en una dinámica similar y se le unió a la conducción. "Yo pensé que iban a pedir el beso, esta es como nuestra mini Quinta Vergara", dijo la ex animadora del Festival, antes de fundirse en un beso con Neme.