Tópicos: Magazine | Festival de Viña | Jurados

Pablo Chill-E y Juan Manuel Astorga encabezan el jurado de Viña 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El argentino Milo J y Matteo Bocceli también figuran en el grupo.

Pablo Chill-E y Juan Manuel Astorga encabezan el jurado de Viña 2026
Mega confirmó a los nombres que integrarán el jurado de las competencias internacional y folclórica en el Festival de Viña del Mar 2026.

El grupo es encabezado por Juan Manuel Astorga, rostro de Mega que participará en representación del canal, y Pablo Chill-E, uno de los artistas de la parrilla del evento.

En esa línea también oficiarán de jurado Matteo Bocceli y el argentino Milo J.

La actriz Sigrid Alegría, la Miss Universo 2025 Fátima Bosch, el locutor Rodrigo "Pelao" González y la soprano Verónica Villarroel completan el jurado de Viña 2026.

En portada