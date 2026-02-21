Karen Doggenweiler enfrenta su segundo Festival de Viña sin "los nervios" de su debut

La animadora Karen Doggenweiler está a punto de vivir su segunda experiencia como conductora del Festival de Viña del Mar.

La estrella televisiva debutó en 2025 junto Rafael Araneda, quien retornaba a la labor con ocho años de experiencia por su época con Chilevisión.

Para esta ocasión, Doggenweiler espera "aprovechar a concho", ya que "evidentemente el primer año uno está más nervioso".

"Es un evento tan esperado, lo vivo desde tan chica como parte del Monstruo, después en el departamento de prensa de TVN, como jurado y un programa satélite. Así que con ganas de disfrutarlo más", señaló a Cooperativa.