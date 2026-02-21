Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago15.0°
Humedad77%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Festival de Viña

Karen Doggenweiler enfrenta su segundo Festival de Viña sin "los nervios" de su debut

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La animadora estará por segundo año consecutivo al frente del certamen.

Karen Doggenweiler enfrenta su segundo Festival de Viña sin
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La animadora Karen Doggenweiler está a punto de vivir su segunda experiencia como conductora del Festival de Viña del Mar.

La estrella televisiva debutó en 2025 junto Rafael Araneda, quien retornaba a la labor con ocho años de experiencia por su época con Chilevisión.

Para esta ocasión, Doggenweiler espera "aprovechar a concho", ya que "evidentemente el primer año uno está más nervioso".

"Es un evento tan esperado, lo vivo desde tan chica como parte del Monstruo, después en el departamento de prensa de TVN, como jurado y un programa satélite. Así que con ganas de disfrutarlo más", señaló a Cooperativa.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada