Tras varios rumores, La Ley alista su regreso a la Quinta Vergara para el Festival de Viña del Mar 2027.

Según informó La Tercera, el esperado reencuentro de la banda tendrá lugar en el certamen de la Ciudad Jardín.

En tanto, la alineación del grupo incluirá a sus integrantes históricos: Beto Cuevas, Luciano Rojas, Rodrigo "Coti" Aboitiz, Mauricio Clavería y Pedro Frugone.

Una reunión que podría extenderse fuera de Viña

Asimismo, el citado medio señaló que, después de Viña 2027, Cuevas y compañía podrían iniciar una gira por Chile e incluso visitar países como Argentina, Colombia y México.

Respecto al repertorio, los shows contemplarían un recorrido por las distintas etapas musicales de la banda, incorporando a sus integrantes según el período y los discos en los que participaron.

Cabe recordar que La Ley se presentó por última vez en la edición 2005 del evento viñamarino, mientras que su show más reciente como agrupación fue en 2023, durante el festival Bésame Mucho, donde actuó como trío.