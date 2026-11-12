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Tópicos: Magazine | Festival de Viña

Negociaciones entre Viña 2027 y Foo Fighters no prosperaron

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El grupo tocará en Santiago el 28 de febrero.

Negociaciones entre Viña 2027 y Foo Fighters no prosperaron
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Las negociaciones entre la producción del Festival de Viña del Mar y Foo Fighters para tener al grupo en la edición 2027 del certamen no llegaron a buen puerto.

Según detalla La Tercera, la organización de Viña se sentó a conversar con Dave Grohl y compañía aprovechando el concierto que los estadounidenses harán en Santiago el 28 de febrero del próximo año.

La tarifa de más de un millón de dólares que cobra el grupo había sido aceptada por los organizadores. Sin embargo fueron los problemas de agenda de los músicos los que finalmente impedirán su debut en este evento televisado.

Durante su próxima gira por Sudamérica Foo Fighters contempla conciertos para el 23 de febrero en Uruguay, el 25 en Argentina, el 28 en Chile y el 3 de marzo en Perú. En paralelo Viña 2027 se realizará entre el 22 y el 28 de febrero.

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