Nueva polémica: reflota rutina de George Harris contra Presidente Boric

El venezolano George Harris suma una nueva polémica en su camino al Festival de Viña luego de que se viralizara una rutina en contra del Presidente Gabriel Boric.

El confirmado para el festival viñamarino ya ha generado controversia por dichos previos, como un tuit contra el ex Presidente Salvador Allende, y luego con tratar de "drogadictos" a sus detractores.

Ahora, el venezolano vuelve a la polémica al viralizarse una rutina de hace unos años en la que se refiere al triunfo de Boric en la elección presidencial de 2021. "Les digo a mis compatriotas que ya están en Chile. Ya están en Chile. No les puedo decir, 'ya váyanse'. No, no es así. Ganó este señor, este señor se llama Boric", parte diciendo Harris.

"Boric, que tiene 35 años y no ha terminado la carrera. No sirve para nada. ¿No tuvo un padre que le dijera 'que mediocre'? Que dejó la carrera y no terminó la puta carrera", expresó.

Luego se extiende: "Supuestamente estudió derecho. Y luego, si usted no ha trabajado en la empresa privada, si usted no sabe lo que es levantar una empresa, levantar un proyecto, sacar una cuenta, sumar, restar y pagar impuestos, usted no puede llevar el país".

Tras comparar que un país es como una "empresa macro", Harris dice que aumentar impuestos es "quebrar" a una nación y afirma que "no podemos seguir escogiendo inútiles, coño de la madre. ¿Qué le quiero decir a mis compatriotas que viven en Chile? Ahorren en dólares todo lo que puedan".