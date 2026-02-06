Síguenos:
Tópicos: Magazine | Festival de Viña

Pablo Chill-E responde a críticas por su rol como jurado en Viña 2026: "Yo no elegí"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cantante urbano, que se presentará en el certamen la última jornada, fue confirmado como integrante del jurado.

Pablo Chill-E responde a críticas por su rol como jurado en Viña 2026:
Este viernes, Mega confirmó a quienes serán parte del jurado del Festival de Viña 2026. 


Sin embargo, nombres como el de Pablo Chill-E -que subirá a la Quinta Vergara el viernes 27 de febrero- generaron controversia entre el público, quienes criticaron la experiencia y participación del artista urbano. 

Pablo Chill-E responde a las críticas 

Tras varios comentarios, el artista decidió responder sin filtro a los cuestionamientos que han llenado las redes sociales. 

"Yo no elegí ser jurado del festival... quizás haya gente mucho más preparada para el puesto", escribió en sus historias de Instagram. 

Bajo esta línea, el oriundo de Puente Alto señaló que la decisión de ponerlo en el panel fue exclusivamente de la organización del certamen, lanzando un último mensaje a sus retractores.  

"Los que eligen son la producción no yo... y en todo caso, ya saben por donde me paso sus críticas siempre", sentenció el cantante. 

