Programación Viña 2026: Artistas y humorista de este miércoles 25
El Festival vivirá su cuarta jornada este miércoles.
El Festival vivirá su cuarta jornada este miércoles.
Este miércoles continúa el Festival de Viña del Mar con su cuarta jornada luego de tres exitosas noches.
Por el evento ya han pasado artistas como Gloria Estefan, Matteo Bocelli, Pet Shop Boys, Bomba Estéreo, Jesse y Joy y el grupo K-pop NMIXX, mientras que Stefan Kramer, Rodrigo Villegas y Esteban Düch conquistaron ambas gaviotas en el humor.
Se espera que la segunda noche del certamen inicie alrededor de las 20:30 horas de este lunes, siendo transmitida en vivo por Mega en televisión abierta, además de Mega 2 con interpretación en lengua de señas.
También podrá seguirse a través de las plataformas digitales del canal, como Mega Go, y vía streaming en Disney+ para el resto de Latinoamérica.