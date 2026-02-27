Síguenos:
Tópicos: Magazine | Festival de Viña

Ripamonti explicó por qué se han entregado tantas Gaviotas de Platino en los últimos años

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los Jaivas, Myriam Hernández y Mon Laferte han recibido el galardón durante la gestión de Ripamonti.

Ripamonti explicó por qué se han entregado tantas Gaviotas de Platino en los últimos años
 AGENCIA UNO
La alcaldesa Macarena Ripamonti se refirió a la icónica Gaviota de Platino y explicó por qué el premio se ha entregado en reiteradas ocasiones en los últimos años.

Bajo su gestión Ripamonti ha otorgado tres veces el premio: en 2023 a Los Jaivas, en 2025 a Myriam Hernández y este año a Mon Laferte. En total el premio se ha dado seis veces, y cuatro de ellas han sido para artistas chilenos.

Sobre la frecuencia del premio, la alcaldesa de Viña del Mar asegurpo que esto se debe a que "es un indicador de que están llegando artistas de tamaño nivel cada año".

"Cada año hay una mejor parrilla y el nivel nos está haciendo extremar esfuerzos, porque es una Gaviota que requiere que se cumplan una serie de requisitos. Y que eso pase es señal de que están llegando tremendos artistas al Festival", agregó la autoridad.

En portada