Ripamonti explicó por qué se han entregado tantas Gaviotas de Platino en los últimos años

La alcaldesa Macarena Ripamonti se refirió a la icónica Gaviota de Platino y explicó por qué el premio se ha entregado en reiteradas ocasiones en los últimos años.

Bajo su gestión Ripamonti ha otorgado tres veces el premio: en 2023 a Los Jaivas, en 2025 a Myriam Hernández y este año a Mon Laferte. En total el premio se ha dado seis veces, y cuatro de ellas han sido para artistas chilenos.

Sobre la frecuencia del premio, la alcaldesa de Viña del Mar asegurpo que esto se debe a que "es un indicador de que están llegando artistas de tamaño nivel cada año".

"Cada año hay una mejor parrilla y el nivel nos está haciendo extremar esfuerzos, porque es una Gaviota que requiere que se cumplan una serie de requisitos. Y que eso pase es señal de que están llegando tremendos artistas al Festival", agregó la autoridad.