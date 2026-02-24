Rodrigo Villegas coronó tibia rutina con los Blondon Boys en Viña 2026
Claudio Moreno acompañó a Villegas sobre el escenario.
Con una tibia pero efectiva rutina el comediante Rodrigo Villegas conquistó por tercera vez al Monstruo en el Festival de Viña del Mar.
El ex "Morandé con Compañía" llegó nuevamente a la Quinta Vergara con un show basado en su estilo coloquial y a punta de anécdotas personales, que incluyó menciones a José Antonio Neme, Matteo Bocelli y Jordan 23, entre otros.
Pese a preguntarle al público de manera constante si "¿vamos bien?", Villegas logró no sólo hacer reír al público, si no que también corear varias canciones.
Hacia el final de su rutina, y antes de recibir con emoción la Gaviota de Plata, el humorista invitó a Claudio Moreno y revivió a su recordada dupla de los Blondon Boys, con un lifting y coreografía incluidos.
"Quiero ser una válvula de escape para esta realidad", dijo Rodrigo Villegas sobre el escenario, mientras agradecía el cariño del público.