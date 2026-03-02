Rutina de Pastor Rocha fue lo más visto de Viña 2026: Los 10 shows con más rating

La organización del Festival de Viña del Mar dio a conocer cuáles fueron los shows más vistos de la edición 2026.

La rutina de Pastor Rocha, emitida el pasado viernes 27 de febrero, fue la presentación con mayor rating gracias a su promedio de 2.613.400 personas por minuto.

El número más altos de espectadores se produjo durante la histórica presentación de Mon Laferte, cuyo peak fue de 2.783.691, aunque su promedio ascendió a 2.366.366, quedándose con el segundo lugar.

En el top 5 también destaca la presentación musical de Jesse y Joy en desmedro de los shows de comedia de Stefan Kramer y Rodrigo Villegas (7° y 8°, respectivamente).

Los mejores 10 los cerró Gloria Estefan con un promedio de 1.919.385 personas por minuto, mientras que en el puesto 11 se ubicó Pet Shop Boys con 1.914.675 personas por minuto.

Los 11 shows más vistos de Viña 2026